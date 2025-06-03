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Dünya

ABD'den İstanbul açıklaması: Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki ilerlemeyi olumlu görüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gördüğü ilerlemeyi olumlu olarak değerlendirdiğini söyledi.

AA3 Haziran 2025 Salı 21:23 - Güncelleme:
ABD'den İstanbul açıklaması: Trump, Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki ilerlemeyi olumlu görüyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Leavitt, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında dün İstanbul'da yapılan görüşmeleri takip ettiklerini ve buradaki sürecin önemli olduğunu belirtti.

"Bu sabah Başkan ile bu konu hakkında konuştum. (İstanbul'da) Gördüğümüz ilerlemeyi olumlu görüyor. Her iki lideri de oturup birbirleriyle doğrudan konuşmaya çağırmıştı, onlar da bunu yaptılar." diyen Leavitt, Rusya'nın Ukrayna tarafına bir barış memorandumu sunduğunu ve bu süreçte hangi başlıklarda ilerleneceği hususunda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Trump'ın savaşın sona ermesini çok istediğini ancak bu konuda oldukça realist olduğunu dile getiren Sözcü, İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarını yakından takip edecekleri mesajını verdi.

Leavitt, "Başkan bu savaşın artık uzamasını istemiyor, çatışmaların durmasını ve bu sorunun müzakere masasında çözülmesini istiyor." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN İHA SALDIRISINDAN ÖNCEDEN HABERİMİZ YOKTU

Öte yandan Leavitt, Trump'ın, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıdan önceden haberinin olmadığını belirtti.

ABD Kongresinde gündeme gelen Rusya'ya yönelik olası yaptırımlar konusuna da değinen Leavitt, Trump'ın yaptırımları "eğer gerekirse" kullanmak istediğini vurguladı.

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