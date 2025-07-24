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Dünya

ABD'den İstanbul açıklaması! Ukrayna ve Rusya arasında 'tam ve koşulsuz' ateşkes vurgusu

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin 3. turuna ilişkin ABD'den önemli bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Ukrayna ve Rusya arasında 'tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarının devam etmesini' desteklediklerini belirtti.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
ABD'den İstanbul açıklaması! Ukrayna ve Rusya arasında 'tam ve koşulsuz' ateşkes vurgusu
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Pigott, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleşen üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendirdi.

Ukrayna ve Rusya arasında, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerle ilgili ABD'nin görüşü sorulan Pigott, "Ukrayna'nın, sivil ve kritik altyapılara yönelik tüm saldırıların tamamen durdurulması da dahil tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarını sürdürüyoruz." dedi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Pigott, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasında mutabık kalınan esir takasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın, özellikle ağır hasta ve yaralılar olmak üzere, daha fazla tutuklu değişimi konusunda anlaşmaya vardığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz."

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da dün Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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