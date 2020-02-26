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Dünya

ABD'den İtalya ve Moğolistan'a gidecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü İtalya'ya seyahat ederken 'dikkatli olmaları' uyarısında bulundu.

26 Şubat 2020 Çarşamba23:33 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 23:33

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın, seyahat edilirken "tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.

Halihazırda İtalya'ya bileti olanların, "şimdilik" seyahatlerini iptal etmesine gerek duyulmadığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden, "kalabalıktan uzak durmaları, yetkililerden gelen talimatlara uymaları ve haberleri yakından takip etmeleri" istendi.

Bakanlıktan Moğolistan'a ilişkin yapılan açıklamada ise salgının bu ülkeye de sıçradığı belirtilerek, "seyahatinizi gözden geçirin" çağrısında bulunuldu.

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