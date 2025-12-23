ABD'den ''ithal drone'' yasağı

FCC'den yapılan açıklamada, ABD'de satılması ya da ülkeye ithal edilmesi yasaklı ürünlerin bulunduğu listeye yeni ekleme yapıldı.

Yabancı üretim insansız hava sistemlerinin (UAS) ve bunların kritik bileşenlerinin, listeye dahil edildiği kaydedilen açıklamada, bu ürünlerin "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez bir risk teşkil ettiği" savunuldu.

Açıklamada, bu karar için ABD'nin, 2026'da FİFA Dünya Kupası ve 2028'de Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra "karteller, terörist gruplar ve yabancı hükümetlerden ABD hava sahasını koruma ihtiyacının artması" gibi sebepler gerekçe gösterildi.

Kararın, halihazırda ABD'de satılmış ürünler için geçerli olmadığı kaydedildi.



ABD Temsilciler Meclisinin Çin Komünist Partisi Özel Komitesince, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, karara destek verdikleri belirtildi.



Açıklamada, bu yasağın "ulusal güvenliği gözeteceği ve Çin yapımı dronların teşkil ettiği tehdidi azaltacağı" savunuldu.