İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,832
  • EURO
    50,6824
  • ALTIN
    6173.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den ''ithal drone'' yasağı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), 'güvenlik endişeleri nedeniyle' yabancı üretim insansız hava araçlarının ülkede satılmasını yasakladı.

AA23 Aralık 2025 Salı 10:21 - Güncelleme:
ABD'den ''ithal drone'' yasağı
ABONE OL

FCC'den yapılan açıklamada, ABD'de satılması ya da ülkeye ithal edilmesi yasaklı ürünlerin bulunduğu listeye yeni ekleme yapıldı.

Yabancı üretim insansız hava sistemlerinin (UAS) ve bunların kritik bileşenlerinin, listeye dahil edildiği kaydedilen açıklamada, bu ürünlerin "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez bir risk teşkil ettiği" savunuldu.

Açıklamada, bu karar için ABD'nin, 2026'da FİFA Dünya Kupası ve 2028'de Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra "karteller, terörist gruplar ve yabancı hükümetlerden ABD hava sahasını koruma ihtiyacının artması" gibi sebepler gerekçe gösterildi.

Kararın, halihazırda ABD'de satılmış ürünler için geçerli olmadığı kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisinin Çin Komünist Partisi Özel Komitesince, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, karara destek verdikleri belirtildi.

Açıklamada, bu yasağın "ulusal güvenliği gözeteceği ve Çin yapımı dronların teşkil ettiği tehdidi azaltacağı" savunuldu.

  • ithal
  • drone
  • insansız hava aracı

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.