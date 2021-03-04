ABD'den itiraf gibi açıklama: Artık darbe yapmayacağız

04 Mart 2021 Perşembe 08:36 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 08:36

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dış politika önceliklerini anlatırken ülkesinin bundan sonra demokrasi adına başka ülkelere askeri müdahalede bulunmayacağını veya otoriter rejimleri askeri güçle değiştirmeye kalkışmayacağını söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gelecekte askeri güç kullanmak durumunda kaldığımız zaman bunu sadece hedef ve misyonlarımız açık ve elde edilebilir ise değerlerimiz, kanunlarımız ile tutarlı ve Amerikan halkının rızası dairesinde yapacağız" dedi. Blinken, kendilerine ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik olarak meydan okuyabilecek tek ülkenin ise Çin olduğunu ifade etti.

RUS GEMİLER BATIRILACAKTI

Fox News, ABD'nin 2018'de Suriye'deki hava saldırısı sırasında Rus savaş gemilerinin karşılık vermesi durumunda ABD Warner denizaltısının onları batırmak için emir aldığını iddia etti.