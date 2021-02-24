ABD'den, Kabil yönetimine yüzlerce askeri araç hibesi

star.com.tr 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:35 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:35

Afganistan Savunma Bakanlığı, ABD'nin Afgan Ordusu'na yeni savaş teçhizatı teslim ettiğini çarşamba günü düzenlenen özel bir törenle açıkladı.

Açıklamaya göre ABD ordusu, 403 adet zırhlı Humvee, 42 adet Ford Ranger, 23 adet askeri ambulans ve 170 motosiklet olmak üzere toplam 640 askeri aracı Kabil yönetimine teslim etti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yardımlar için ABD'ye teşekkür edildi.

Savunma Bakan Vekili Şah Mahmud Miakhel, Afgan ordusuna bağlı kuvvetlerin askeri kapasitelerinin ve yeteneklerinin iyileştirilmesinin savunma bakanlığının ilk önceliği olduğunu ve Afgan kuvvetlerinin savunma programları ve stratejilerine dayalı yeni savaş ekipmanlarıyla donatıldığını belirtti. Miakhel, söz konusu askeri yardımların, ülkede güvenliği artırmak ve güçlendirmek için kullanılacağını sözlerine ekledi.

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