ABD'den kaçamak cevap: İran'a saldırıların sonucu ''tam hasar raporu''nda belli olacak

Pentagon'a bağlı Savunma Tehdit Azaltma Ajansından (DTRA) üst düzey iki yetkili, ABD'nin İran'a saldırıları hakkında telekonferans yoluyla basına bilgi verdi.

DTRA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, kurumun 1998'den bu yana kitle imha silahları konusunda Pentagon'a "bilim ve teknoloji sağladığını" belirtti ve DTRA çalışanlarını, James Bond filmlerindeki karakterlere benzetti.

İki yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırı planları kapsamında "bazı araç ve kabiliyetleri kullanma" konusunda göreve çağrıldıklarını ve saldırılarda seçilen "GBU 57" denilen sığınak delici bombaların kullanımını başarıyla tamamladıklarını anlattı.

Brifingin soru cevap kısmında yetkililerin, gazetecilerin İran'ın tesislerine yönelik saldırıların başarılı olup olmadığı konusundaki sorularına net bir cevap vermemesi dikkati çekti.

Saldırıların tam sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri istihbarat birimlerinden beklediklerini söyleyen yetkililer, kendilerine gelen ilk değerlendirmelere göre "hedeflenen amaçlara" ulaşıldığını ancak bu konuda "Savaş Hasar Değerlendirmesi" tam raporunun hazırlandığını kaydetti.

"Hedeflenen sonuçlara ulaşıldığı söylemi, tesislerin yok edildiği anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine yetkililer, "Savaş Hasar Değerlendirmesi" tam raporunu beklediklerini bildirdi. Yetkililer, "Tesisleri planlandığı gibi ve gerçekten hedeflenen şekilde vurabildik. Bunun ötesine geçme gibi bir hedefimiz yok." ifadelerini kullandı.

Sığınak delici bombaların tasarlandığı derinliğe kadar nüfuz edip etmediği yönündeki sorulara yetkililer, "Kesin derinlik bilgisi konusunda, 'Savaş Hasar Değerlendirmesi' tam raporunda daha fazla ayrıntı bekliyoruz." yanıtını verdi.

Yetkililer, toplantıda, DTRA'nın, istihbarat birimlerinden gelen bilgiler ışığında karar vericilere saldırı seçeneklerini analiz etmelerine yardımcı olan hedefleme ve silahlandırma analizleri sağladıklarını belirterek, kullanılan silahların ve saldırıların detayları konusunda "operasyonel güvenlik endişeleri" nedeniyle konuşmak istemediklerini belirtti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü olan İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" denilen bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, FBI ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.