ABD'den kaçışlı eksen kayması: Türkiye'den başka seçenekleri yok

ABD basını, İran savaşı sonrası Washington-Brüksel hattında yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı bir analizde bulundu.

Trump yönetimindeki ABD dış politikasında en büyük darbeyi NATO ve Avrupa Birliği'nin aldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin yaptığı, "Zirvede Avrupa Birliği'nin başta ülkemiz olmak üzere AB üyesi olmayan NATO müttefiklerini dışarıda bırakan güvenlik yaklaşımlarından vazgeçmesini ve NATO'yu destekleyici pozisyonuna geri dönmesini ümit ediyoruz. Aksi takdirde Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımının Avrupa'nın güvenliği ve dayanıklılığına ABD'nin Avrupa'da kuvvet azaltmasından daha fazla zarar vereceğini değerlendiriyoruz" açıklamasına analizde yer verildi.

ABD'DEN KAÇIŞ TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ

Haberde, "Uluslararası medya öncelikle İran Savaşı ile ilgili ABD-Avrupa gerilimlerine odaklanmış olsa da, Yaşar Güler'in açıklamaları göz ardı edilmemelidir. Amerika'nın Avrupa'daki askeri gücünün azalması, bölgesel jeopolitik dinamikleri şüphesiz Ankara lehine yeniden şekillendirecektir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin hem AB hem de NATO için önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden birinin "komşularla sıfır sorun" dış politikasını benimsemesi ve Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Doğu'daki ortaklarıyla istikrarlı bir güç olarak hizmet etme arzusunu açıkça dile getirmesi olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine katkıda bulunduğunu belirten ABD basını, Ankara'nın son 4 yıldır Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü denge politikasının önemine vurgu yaptı.

Analizde şu ifadeler yer aldı;

Türkiye'nin "dengeleyici" bir aktör olarak üstlendiği rol, Ankara'nın herhangi bir jeopolitik bloktan veya ideolojik davadan bağımsız olarak ulusal çıkarlarını takip etmesine olanak tanıyan hesaplı bir dış politikadır. Bu stratejik esneklik, Türkiye'nin belirsiz bir jeopolitik düzende faaliyet göstermesine ve çeşitli ülkeler nezdinde yavaş yavaş güvenilirlik ve diplomatik sermaye kazanmasına olanak tanır.