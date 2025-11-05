İSTANBUL 19°C / 14°C
  ABD'den Karayipler'e 24 milyon dolarlık yardım
Dünya

ABD'den Karayipler'e 24 milyon dolarlık yardım

ABD, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan etkilenen Jamaika, Haiti, Bahamalar ve Küba halkına ilk etapta 24 milyon dolar yardım sağlayacağını bildirdi.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, barınma, su, hijyen, gıda ve acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen ülkelere fon sağlanacağı belirtildi.

Jamaika, Haiti, Bahamalar ve Küba'ya ilk etapta 24 milyon dolar acil durum ve hayat kurtarma yardımı gönderileceği ifade edilen açıklamada, Jamaika'daki Afet Yardım Müdahale Ekibinin bölgedeki durumu değerlendirmeyi ve ihtiyaçları belirlemeyi sürdürdüğü bilgisi verildi.

BÖLGEDE KASIRGA NEDENİYLE 49 KİŞİ ÖLDÜ

Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Küba'daki can kaybı konusunda bilgi verilmezken, Karayipler bölgesinde kasırga sebebiyle 49 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

