İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9664
  • EURO
    51,9493
  • ALTIN
    7326.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den kartel adımı... Başlarına milyonlarca dolarlık ödül konuldu
Dünya

ABD'den kartel adımı... Başlarına milyonlarca dolarlık ödül konuldu

ABD, Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin yöneticileri arasında yer alan uyuşturucu kaçakçısı iki kardeşin başına toplam 10 milyon dolar ödül koydu.

IHA27 Şubat 2026 Cuma 01:28 - Güncelleme:
ABD'den kartel adımı... Başlarına milyonlarca dolarlık ödül konuldu
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın en güçlü ve en vahşi uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden Sinaloa Karteli'nin önde gelen isimlerinden Rene Arzate-Garcia ve Alfonso Arzate-Garcia kardeşlerin başına 5'er milyon dolar ödül koyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Sinaloa Karteli'nin Tijuana bölgesi yöneticileri oldukları söylenen "La Rana" lakaplı Rene Arzate-Garcia ve kardeşi Aquiles lakaplı Alfonso Arzate-Garcia'nın her birinin herhangi bir ülkede yakalanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül verilecektir" denildi.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'ne (DEA) göre Rene ve Alfonos Arzate-Garcia kardeşler, Sinaloa Karteli bünyesinde son 15 yıldır ABD ile Meksika sınırında yer alan ve California'ya açılan kapı olarak görülen Tijuana bölgesini birlikte kontrol ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, "Devam eden çatışmalara rağmen bu kritik kaçakçılık koridorunu yönetmeye devam eden kardeşler, Trump yönetimi tarafından kitle imha silahı olarak tanımlanan ölümcül ve yasa dışı fentanil maddesinin ABD'ye sevkiyatı da dahil olmak dahil olmak üzere, kartel faaliyetlerinin sürdürülmesinde kilit isimlerdir. Trump yönetimi, geçtiğimiz yıl Sinaloa Karteli'ni hem Yabancı Terör Örgütü (FTO) hem de Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak listelemiştir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.