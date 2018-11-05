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ABD'den Kaşıkçı açıklaması: Önceden planlanmış cinayeti kınıyoruz

ABD, Cemal Kaşıkçı'nın önceden planlanmış cinayetini kınadığını söyledi.

  • star.com.tr
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamada bulunan ABD temsilcisi, Cemal Kaşıkçı'nın önceden planlanan cinayetini kınadıklarını belirtti.

Bugün erken saatlerde Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bender El Aiban de BM İnsan Hakları Konseyi'ne bir açıklama yapmış, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini araştırdıklarını ve faillerin adalete teslim edileceğini ifade etmişti.

 

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