ABD'den katil İsrail'e ''Gazze'' talebi: Bu sorumluluğu üstlen

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Washington yönetiminin İsrail'den Gazze'de 2 yıl sürdürdüğü şiddetli saldırıların sebep olduğu milyonlarca ton molozun kaldırılması için maddi ve teknik maliyetlerin karşılanması yönünde resmi bir talepte bulunduğu belirtildi.

Haberde ismi açıklanmayan İsrailli siyasi bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin ABD talebini prensipte onayladığını iddia etti.

Gazze'de molozların temizlenmesinin ilk aşamasının maliyetinin yüz binlerce dolar tutabileceği ifade edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, İsrail'in şiddetli saldırıları Gazze Şeridi'nde 68 milyon ton moloz bıraktığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'deki devasa yıkımın kaldırılması yıllar alabilir ve ciddi kaynak gerektiriyor.

Haberde, söz konusu gelişmenin Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin "Ukrayna'daki yıkımın yeniden inşa sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğu gibi Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini de Arap ülkelerinin değil, İsrail'in üstlenmesi gerektiğini" söylemesinden birkaç gün sonra geldiğine dikkati çekildi.

Ayrıca, İsrail'in arabuluculara cesedi Gazze'de tutulan İsrail askeri Ran Gwili'nin gömüldüğü yerle ilgili bilgi verdiği ve ateşkes anlaşmasındaki ilerlemenin bu cesedin iadesine bağlı olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Haberde, Washington yönetiminin, 2026 yılının başlarında ABD liderliğinde çok uluslu bir istikrar gücünün Gazze'ye konuşlandırılması için baskı yaptığına da yer verildi.

Endonezya ve Azerbaycan'ın asker göndermeye istekli olduğu iddia edilen haberde, diğer ülkelerin ise asker göndermek yerine ekipman ve eğitim desteği sağlamayı değerlendirdiği belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.10 Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'de ateşkes anlaşmasına uyulması ve anlaşmanın maddelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

03.08 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer kapasitesini hedef almalarının ardından Gazze'de bir barış sürecinin mümkün olduğunu savunarak, "İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı (bölgedeki ülkelerin) anlaşma yapması mümkün olmazdı." dedi.

02.58 İsrail basını, ABD'nin İsrail'den, yeniden inşa aşamasına başlanması için Gazze Şeridi'nde sebep olduğu geniş çaplı yıkımı kaldırma sorumluluğunu üstlenmesini talep ettiğini yazdı.

01.28 İsrail güvenlik kabinesi, Batı Kudüs'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının gelecek aşamalarını görüşmek üzere toplandı.

00.48 Hamas, devam eden abluka ve Filistinlileri yağmurlardan koruyacak imar sürecinin başlatılmaması nedeniyle Gazze'de soykırımın devamının yaşadığını belirtti.

00.42 Filistin Dışişleri Bakanlığı, Abdurrahman Sebatin'in ölümünün ardından İsrail'in hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlallerinin arttığı uyarısında bulundu.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.