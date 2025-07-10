ABD'den katil İsrail'in ''Smotrich planı''na veto

ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze'yi "işgal planına" karşı çıktığı iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Axios sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Beyaz Saray'da ateşkes müzakerelerine ilişkin toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Axios'a konuşan, görüşmeye dair bilgi sahibi iki kaynağa göre, Katarlı bir yetkilinin de katıldığı Witkoff ile Dermer görüşmesinde İsrail'in 60 günlük ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nde hangi sınırlara çekileceği ele alındı.

Görüşmede İsrail ordusunun bir önceki ateşkese göre çok daha küçük bir alandan çekilmesine ilişkin bir haritayı sunan Dermer'e Witkoff ile Katarlı yetkili, İsrail'in ateşkes için önerdiği işgal haritasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Witkoff, "Smotrich planı" gibi görünen ve Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde işgalin sürdürülmesini öneren haritanın Trump yönetimi için uygun olmadığını kaydetti.

Dermer ise Netanyahu'nun, aşırı sağcı iktidar koalisyonundan "büyük tavizler" verilmemesi yönünde yoğun baskı gördüğünü savundu.

Dermer, Witkoff ve Katarlı yetkili arasındaki görüşmenin Netanyahu ile Trump görüşmesinden hemen önce yapıldığı da belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentini birbirinden ayıran Morag Koridoru'nda kalarak Refah kentini kontrol etme ısrarının müzakerelerde aşılamayan başlık olduğu aktarılmıştı.

- GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti

ABD yönetiminin Gazze'de ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze'yi "işgal planına" karşı çıktığı iddia edildi.

02.37 Gazze'deki ablukayı kırmak için Tunus'tan yola çıkacak yeni bir konvoyun hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

01.14 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

00.40 Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Matjaz Nemec, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdiğini belirterek, parlamenterlerden destek istedi.

00.15 İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 48 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

00.00 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması konusunda müzakere edilen anlaşma konusunda 10 İsrailli esiri serbest bırakma konusunda anlaştığını duyururken, İsrail'in ateşkese ilişkin temel konularda uzlaşmaz bir yaklaşım gösterdiğini açıkladı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.