İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0048
  • EURO
    35,4532
  • ALTIN
    2475.93
  • BIST100
    10654.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Kenya için ''NATO üyesi olmayan önemli müttefik'' ilanı
Dünya

ABD'den Kenya için ''NATO üyesi olmayan önemli müttefik'' ilanı

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı 'NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik' olarak nitelendirdi.

AA25 Haziran 2024 Salı 09:58 - Güncelleme:
ABD'den Kenya için ''NATO üyesi olmayan önemli müttefik'' ilanı
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "1961 tarihli Dış Yardım Yasası'nın 517. bölümü de dahil olmak üzere, ABD Anayasası ve yasalarının Başkan olarak bana (Biden) verdiği yetkiye dayanarak, Kenya'yı Yasa ve Silah İhracatı Kontrol Yasası amaçları doğrultusunda ABD'nin NATO Dışı Önemli Müttefiki ilan ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Kenya, böylelikle "NATO üyesi olmayan önemli bir müttefik" ünvanını alan ilk Sahra Altı Afrika ülkesi oldu.

Açıklamada ayrıca Kenya'nın, DEAŞ terör örgütünün yanı sıra Doğu Afrika'daki Eş-Şebab ile mücadeledeki çabalarına, Ukrayna'ya desteği ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Haiti'ye güvenlik gücü konuşlandırma çabaları da dahil ABD'nin ulusal güvenlik önceliklerine verdiği desteğe işaret edildi.

Washington'ın bu hamlesinin bölgede artan Rus ve Çin etkisine karşı olduğu belirtiliyor.

NATO üyesi olmayan diğer önemli müttefikler arasında Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kolombiya, Mısır, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Fas, Yeni Zelanda, Pakistan, Filipinler, Katar, Güney Kore, Tayland ve Tunus yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.