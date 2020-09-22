AA 22 Eylül 2020 Salı 12:56 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:56

ABD'nin serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürüttüğü Kenya'ya, İsrail'le ilişkileri geliştirme şartı koştuğu ileri sürüldü.

Nairobi merkezli The East African gazetesinin haberine göre ABD, Kenya'yla anlaşma imzalamak için İsrail'e karşı yapılan tüm uluslararası boykot hareketlerini desteklememe ve İsrail'in ekonomik çıkarlarını zedelememe şartı koydu.

ABD'nin Nairobi Büyükelçisi Kyle McCarter, İsrail konusunun müzakerelerde masaya gelip gelmediğine ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı.

Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Nairobi hükümetinin, öne sürülen şartlardan ötürü zor durumda kalabileceği belirtiliyor.

Resmi olarak serbest ticaret anlaşması görüşmelerine temmuz ayında başlayan ABD ve Kenya, gümrüksüz ticaretle iki ülke arasında ekonomik bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.