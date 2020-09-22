İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6493
  • EURO
    9,0031
  • ALTIN
    469.119
  • BIST100
    1093.01
Dünya

ABD'den Kenya'ya 'İsrail' şantajı

ABD'nin Kenya'ya serbest ticaret anlaşması için 'İsrail' şartı koştuğu iddia edildi.

AA22 Eylül 2020 Salı 12:56 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:56
ABONE OL

ABD'nin serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürüttüğü Kenya'ya, İsrail'le ilişkileri geliştirme şartı koştuğu ileri sürüldü.

Nairobi merkezli The East African gazetesinin haberine göre ABD, Kenya'yla anlaşma imzalamak için İsrail'e karşı yapılan tüm uluslararası boykot hareketlerini desteklememe ve İsrail'in ekonomik çıkarlarını zedelememe şartı koydu.

ABD'nin Nairobi Büyükelçisi Kyle McCarter, İsrail konusunun müzakerelerde masaya gelip gelmediğine ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı.

Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Nairobi hükümetinin, öne sürülen şartlardan ötürü zor durumda kalabileceği belirtiliyor.

Resmi olarak serbest ticaret anlaşması görüşmelerine temmuz ayında başlayan ABD ve Kenya, gümrüksüz ticaretle iki ülke arasında ekonomik bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.