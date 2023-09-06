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Dünya

ABD'den Kiev'e üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
ABD'den Kiev'e üst düzey ziyaret
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Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev'e vardı.

Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.

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