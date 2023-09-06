İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8221
  • EURO
    28,7919
  • ALTIN
    1652.87
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi: Rusya bilgilendirildi
Dünya

ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi: Rusya bilgilendirildi

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, silahsız bir Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığını açıkladı.

IHA6 Eylül 2023 Çarşamba 22:17 - Güncelleme:
ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi: Rusya bilgilendirildi
ABONE OL

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, bugün kıtalararası balistik füze denemesi yapıldığına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, silahsız Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin test amaçlı fırlatıldığı belirtilerek, "Bu fırlatma, ABD'nin nükleer caydırıcılığının emniyetli, güvenilir ve etkili olduğunu göstermek amacıyla yapılan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Daha önceki dönemlerde 300'den fazla fırlatma denemesinin yapıldığı belirtilen açıklamada bu denemenin dünyanın şuan içinde bulunduğu durumla bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde yapılan fırlatma denemesinin yıllardır planlandığı ve Rusya hükümetinin planlar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.