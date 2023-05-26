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Dünya

ABD'den komşuya tepki: Önemli bir tehdit

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Millet, İran'ın 2 bin kilometre menzile sahip yeni balistik füze denemesine ilişkin, Tahran balistik füzelerinin bölgesel ve uluslararası güvenliğe yönelik önemli bir tehdit olduğunu söyledi.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 07:21 - Güncelleme:
ABD'den komşuya tepki: Önemli bir tehdit
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Miller, İran'ın orta menzilli bir balistik füze denemeyi yaptığından haberdar olduklarını söyleyerek, "İran'ın balistik füzeleri geliştirmesi ve yayması bölgesel ve uluslararası güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın balistik füze programının daha da ilerlemesini engellemek, füzeleri ve ilgili teknolojiyi diğer ülkelere yaymasını engellemek için yaptırımlar dahil olmak üzere çeşitli önlem araçlarını kullanmaya devam ettiklerini belirten Miller, şunları belirtti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 no'lu kararı kapsamında İran'ın füze programıyla ilgili faaliyetlerine getirilen kısıtlamalara rağmen, İran yabancı tedarikçilerden çeşitli füze teknolojileri elde etmeye ve kararın hükümlerine meydan okuyarak balistik füze testleri yapmaya devam ediyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, nükleer silah sahibi bir İran muhtemelen daha da provokatif davranacaktır, bu yüzden İran'ın nükleer silah edinmesini önleme konusunda bu kadar kararlıyız."

İran, Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füzesini başkent Tahran'da üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programla tanıtmıştı.

Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu görüntülere de yer verilmişti

Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

  • İran
  • balistik füze denemesi

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