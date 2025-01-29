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Dünya

ABD'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki personele 'ülkeden ayrılın' talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) artan şiddet olayları nedeniyle ülkede görev yapan zorunlu olmayan tüm personelin ülkeden ayrılması talimatını verdi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
ABD'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki personele 'ülkeden ayrılın' talimatı
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ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları sayfasında KDC ile ilgili bölüm güncellenerek bu ülkeye seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, ülkedeki silahlı çatışma, terörizm ve adam kaçırma olaylarının artması nedeniyle bu ülkedeki "zorunlu olmayan" tüm ABD hükümet personelinin aileleriyle ülkeden ayrılması talimatı verildiği kaydedildi.

⁠KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC'nin doğusunda, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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