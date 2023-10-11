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Dünya

ABD'den Kosova'ya dron hibesi

ABD, Kosova polisine 7 adet dron hibe etti.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
ABD'den Kosova'ya dron hibesi
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Kosova polisinin, başkent Priştine'deki genel müdürlüğünde düzenlenen törene, ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha ile Kosova Polis Müfettişliği Genel Müdürü Kushtrim Hodaj katıldı.

Büyükelçi Hovenier, ABD'nin geçen 5 yıl boyunca Kosova'daki kolluk kuvvetlerinin modernizasyonu için eğitim ve ekipman bağışı olarak 20 milyon dolardan fazla yardım sağladığını söyledi.

Hibe edilen dronların polis misyonları için gözetim, taktik destek ve çevre güvenliği sağlayacağını belirten Hovenier, "Bölgedeki organize suç gruplarının, suç faaliyetlerinin boyutu göz önüne alındığında, bu insansız hava aracı sistemleri, Kosova'daki emniyet teşkilatı için, hava ve karadaki suç faaliyetlerine karşı koymak için hayati bir kaynak olacaktır." ifadesini kullandı.

- "BU, KOSOVA POLİSİNE OLAĞANÜSTÜ DERECEDE GEREKLİ VE DEĞERLİ BİR BAĞIŞTIR"

Kosova Polisi Genel Müdürü Hoxha, ABD'nin bağışladığı dronları tüm Kosova vatandaşlarının güvenliği için mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışacaklarını kaydetti.

ABD'ye, özellikle Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylar sonrasında Kosova'ya uzun yıllar boyunca sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Hoxha, "Bu, Kosova polisine olağanüstü derecede gerekli ve değerli bir bağıştır. Hem büyük etkinliklerin, protestoların, konserlerin yönetimi hem de sınırların denetimi ve Kosova polisinin gelecekte yürüteceği diğer soruşturma operasyonlarında, polisin sahadaki durumları yönetme kapasitesinin artırılmasını olumlu yönde etkileyecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 7 adet dronun teslim anlaşması imzalandı. Törende, dronların özellikleri hakkında bilgi verilmedi.

Kosova polisi, 24 Eylül'de ülkenin kuzeyinde bir polis memurunun hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı düzenleyen ve saldırının sorumluluğunu üstlenen Milan Radoicic'in kimliğini dron görüntülerinden tespit etmişti.

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