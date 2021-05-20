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Dünya

ABD'den kripto para transferine sınırlama

ABD Hazine Bakanlığı, 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin bildirilmesini istedi.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:47
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ABD Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesi talebi yer aldı.

Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanan vergi uyumluluğu planına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu aktarıldı.

Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, işletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi önerisi yer aldı.

Öte yandan raporda, 2019'da yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığının ele alınmazsa gelecek 10 yılda yaklaşık 7 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Biden yönetiminin vergi uyum gündeminde yer alan girişimlerle gelecek 10 yılda 700 milyar dolarlık ek vergi gelirinin öngörüldüğü aktarıldı.

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