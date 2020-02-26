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Dünya

Pompeo'dan kritik İdlib açıklaması: Türkiye ile beraber çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esed rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de sürdürdüğü saldırılara atıfta bulunarak, 'Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz.' dedi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba07:17 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 07:17

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'deki gelişmelere değinen Pompeo, Esed rejiminin askeri bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz."

- ÇİN VE İRAN'A SANSÜR TEPKİSİ

Öte yandan Pompeo, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs salgını konusunda "bilgi sakladıkları" gerekçesiyle Çin ve İran'a tepki gösterdi.

Pompeo, "ABD, İran rejiminin ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda sansür uygulamanın ölümcül bedelleri olur." ifadesini kullandı.

İran'ın virüs sebebiyle yaşanan ölüm vakalarında Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu vurgulayan Pompeo, İran'a koronavirüs vakalarının ve ölüm sayısı hakkında örtbas girişiminde bulunmaması ve gerçeği anlatması çağrısında bulundu.

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