  • ABD'den kritik İran petrolü kararı: Satış lisansı yenilenmeyecek
Dünya

ABD'den kritik İran petrolü kararı: Satış lisansı yenilenmeyecek

ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın süresinin dolmasının ardından yenilenmeyeceğini açıkladı.

AA14 Nisan 2026 Salı 23:25 - Güncelleme:
ABD'den kritik İran petrolü kararı: Satış lisansı yenilenmeyecek
ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik baskı politikasında yeni bir adım attı. Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışı için verilen geçici lisansın yenilenmeyeceğini duyurarak Tahran'a karşı sert tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN İRAN PETROLÜNE KRİTİK HAMLE

ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın, süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığının Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakanlığın "Ekonomik Öfke" kapsamında kararlı adımlar atarak İran üzerindeki azami baskıyı sürdürdüğü vurgulandı.

YABANCI FİNANS KURUMLARINA İKİNCİL YAPTIRIM UYARISI

Bakanlığın mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığının ve İran'ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finans kurumlarına karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunun altı çizilen paylaşımda, "Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek." ifadesi kullanıldı.

GEÇİCİ LİSANSIN KAPSAMI VE 19 NİSAN SON TARİHİ

Bakanlık tarafından yayımlanan lisans ile 20 Mart yerel saatle 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verilmişti.

Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

  • İran petrolü
  • ABD yaptırımları
  • ABD Hazine Bakanlığı
  • İran yaptırımları
  • petrol lisansı

