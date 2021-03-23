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Dünya

ABD'den kritik Türkiye açıklaması: Yakın ilişkileri korumak çıkarımıza

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 'Türkiye ile yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına.' dedi.

AA23 Mart 2021 Salı 12:33 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 12:56
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile "Transatlantik bağını güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenlemek üzere Brüksel'e gitti.

Blinken, toplantıdan önce Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ankara ile anlaşamadığımız noktalar sır değil" diyen Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadelerini kullandı.

Blinken, "ABD ve NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmak için güçlü bir isteği var." diye konuştu.

Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

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