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Dünya

ABD'den kritik ziyaret! İşbirliği için Türkiye'ye geldiler

ABD'nin genetik alanında önde gelen genomik ve hassas tıp şirketlerinden oluşan heyet, Türkiye sağlık sektörüyle işbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere İstanbul'a geldi. Heyet, biyofarma firmaları, araştırma kurumları ve startup'larla B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret, Türkiye'nin sağlık inovasyon hedeflerine uluslararası destek potansiyelini gözler önüne serdi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
ABD'den kritik ziyaret! İşbirliği için Türkiye'ye geldiler
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Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, ABD İstanbul Başkonsolosluğu, genomik, genetik ve hassas tıp alanında önde gelen 9 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan bir heyeti, Türkiye'nin hızla gelişen sağlık hizmetleri sektörüyle işbirliği fırsatlarını incelemeyi amaçlayan bir ticaret misyonu faaliyetleri kapsamında bu hafta Türkiye'de ağırladı.

Ziyarette, heyet, Türk biyofarma firmaları, araştırma kuruluşları, hastaneler ve sağlık hizmetleri startup'ları ile işletmeler arası B2B görüşmeler yaptı.

Heyet, ayrıca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yetkilileri ile bir araya gelerek, kurum ve kurumun Türkiye'de genomik araştırmalarına verdiği destek hakkında bilgi aldı.

9 ŞİRKETTEN KRİTİK FAALİYETLER

Heyette temsilcisi bulunan 9 ABD'li şirket, Chapter Dx, Covaris, Exact Sciences, Galatea Bio, Golden Helix, Guardant Health, Labcorp, New England Biolabs ve Redbud Labs'tan oluşurken, bu şirketler, erken kanser tespit ve teşhisi, hastanın genetik profiline göre kişiselleştirilmiş ilaç tedavisi, genom dizilimi ve veri analizi için gelişmiş cihazlar, nadir görülen hastalıklar ve kadın sağlığı için inovatif test teknolojileri ve biyomedikal araştırmayı hızlandıran akıllı laboratuvar çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Açıklamada, söz konusu firmaların gerek erken tespiti geliştirerek, kişiselleştirilmiş tedavilere erişimi artırarak, gerek genomik ve biyoteknoloji alanında yerel araştırma kapasitesini güçlendirerek, Türkiye'nin ulusal sağlık hedeflerini desteklemek için iyi bir pozisyonda olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, bu ticaret misyonunun Amerikan bilimi ve inovasyonunun mükemmelliğine olan güçlü inançlarını yansıttıklarını belirterek, "ABD şirketlerinin Türkiye'nin etkileyici sağlık kurumları, araştırma ağları ve özel sektör liderleriyle bağlantı kurarken yeni iş fırsatları bulmalarını desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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