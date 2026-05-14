  • ABD'den Küba'ya insani yardım teklifi: 100 milyon dolarlık paketi paylaştılar
ABD'den Küba'ya insani yardım teklifi: 100 milyon dolarlık paketi paylaştılar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba halkına yönelik 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım teklifini kamuoyuyla paylaştı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 09:15
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teklifin, kabul edilmesi halinde Katolik Kilisesi ve diğer bağımsız insani yardım kuruluşlarıyla koordineli biçimde hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Küba halkının ülkenin "yolsuzluğa batmış rejiminin yarattığı başarısızlıklar" nedeniyle acil yardıma muhtaç durumda olduğu savunularak, halka yönelik 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım sağlanması önerildi.

ABD'nin, Küba'nın komünist sisteminde köklü reformlar yapılmasını talep etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, mevcut sistemin "yalnızca seçkinleri zenginleştirdiği ve Küba halkını yoksulluğa mahkum ettiği" öne sürüldü.

Yardım teklifini kabul edip etmeme kararının tamamen Küba yönetimine ait olduğunu kaydedilen açıklamada, rejimin bu teklifi reddetmesi halinde "can kurtarıcı yardımın önünde durduğu için Küba halkına karşı hesap vermek zorunda kalacağı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin Küba'ya daha önce de çok sayıda özel teklifte bulunduğu, bu tekliflerin ise ücretsiz ve hızlı uydu interneti ile 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardımı da kapsadığı belirtildi.

