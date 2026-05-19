ABD'den Küba'ya yeni yaptırım dalgası: 11 yetkili yaptırım listesinde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetiminin 3 kuruluşunu yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 00:09 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yaptığı yazılı açıklamayla Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu.

Rubio, açıklamasında, "Küba halkını baskı altında tutmaktan sorumlu olan Küba güvenlik birimleriyle bağlantılı hükümet yetkilileri ve askerler de dahil 11 Küba rejimi elitini ve 3 hükümet kuruluşunu yaptırım listesine aldım." ifadesini kullandı.

Küba'nın "komünist rejiminin oluşturduğu" acil ulusal güvenlik durumunu yakından izlediklerini belirten Rubio, bu ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatının iyi olmadığını savundu. Rubio, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların, Küba'yı "yabancı ülkeler tarafından sömürülmeye" ittiklerini iddia etti, yeni yaptırımların yolda olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Küba yönetimiyle görüşeceklerini ifade ediyor. Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ve ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini savunuyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını belirtmiş ve böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısında bulunmuştu.

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

