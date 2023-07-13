İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0993
  • EURO
    29,3159
  • ALTIN
    1645.99
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den küresel gıda krizine destek

ABD Dışişleri Bakanlığı başta Afrika kıtası ülkeleri olmak üzere iklim değişikliği, tarım ve gıda güvenliğini sağlamak üzere 100 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 23:49 - Güncelleme:
ABD'den küresel gıda krizine destek
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada küresel gıda krizine yönelik destekte bulunulacağı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, "ABD uzun süredir küresel gıda krizi ile mücadelede ön saflarda yer alıyor. İki önemli boyuta odaklanarak liderliğimizde kararlılığımızı sürdürüyoruz. Küresel gıda talebi 2050'de yüzde 50'ye yükselecek. Ancak iklim değişikliği nedeniyle, aynı dönemde başlıca mahsullerin tarımsal verimleri düşebilir. Bu tehlikeli durum fiyat artışlarına, gıda güvensizliğine, sosyal huzursuzluğa, siyasi gerilimlere ve çatışmalara yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bu durumu önlemek için destekte bulunulacağı vurgulanarak, "Bereketli topraklar ve verimli mahsuller olmadan asla gıda güvenliğini sağlayamayız. ABD Uyarlanmış Ürünler ve Topraklar Vizyonu (VACS) programı aracılığıyla 100 milyon dolarlık yardım sağlanacak. 'Geleceği Besle' programının bir parçası olarak VACS, başlangıçta Afrika kıtasına odaklanarak toprakların haritalandırılması ve analiz edilmesini, daha iyi çiftlik yönetiminin teşvik edilmesini ve kuraklık etkilerinin hafifletilmesini sağlayacak. Ayrıca iklim değişikliğine, böceklere, kötü hava koşullarına karşı dayanıklı ürün çeşitleri de teşvik edilecek" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu yardımla, kritik tarımsal kalkınma programlarını desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir tarım için besleyici ürünlere ve verimli topraklar sağlayan gıda güvenliği girişimleri konusunda uluslararası toplumla ortaklık kurmaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

  • küresel gıda krizi
  • gıda

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.