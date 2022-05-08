ABD'den Kuzey İrlanda'ya seçimlerin ardından ''yetki paylaşımlı iktidar'' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey İrlanda'da 7. kez düzenlenen seçimleri değerlendirdi.

Seçim sürecindeki siyasi ve ekonomik durumların, Kuzey İrlanda'nın farklı geleneklerini yansıtan iktidarda yetki paylaşımı anlaşmasının yararlarını ortaya koyduğunu belirten Price, "Kuzey İrlanda'nın siyasi liderlerini, Belfast/Hayırlı Cuma Anlaşması tarafından kurulan temel kurumlardan biri olan yetki paylaşımlı yönetimin yeniden kurulması için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Ülkenin ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarındaki sorunlarının en iyi bu şekilde çözülebileceğine işaret eden Price, ABD ve Kuzey İrlanda arasındaki "derin ve uzun süreli" ilişkiden dolayı da memnun olduklarını kaydetti.

Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerini, İngiltere'den ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi savunan Sinn Fein kazanmıştı.