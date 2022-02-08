ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı! Yasadışı silahlar yerine...

star.com.tr 8 Şubat 2022 Salı 12:31 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 12:31

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmeyi bırakıp, halkının ihtiyaçlarına öncelik vermesi çağrısında bulundu.

Linda Thomas-Greenfield, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni (Kuzey Kore) insan haklarına saygılı bir biçimde halkının refahına olan bağlılığını göstermeye, yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programına fon sağlamayı durdurmaya ve halkının ihtiyaçlarına öncelik vermeye davet ediyorum" dedi.

ABD'nin aksine Rusya ve Çin ise dünyadan izole bir şekilde yaşayan Asya ülkesine uygulanan yaptırımların, insani durumu kötüleştirdiğini savunuyor.

BM, Kuzey Kore'ye 2006'dan beri nükleer çalışmaları ve balistik füze programları nedeniyle yaptırım uyguluyor.

Öte yandan Rusya ve Çin, geçtiğimiz Kasım ayında, 'insani durumu iyileştirme çabası' olarak tanımladıkları Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını hafifletmek için 2019'da başlatılan bir girişimi yeniden devreye aldı. Bu adım, BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında destek bulamayınca Çin ve Rusya oylamaya sunmadı.

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