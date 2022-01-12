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Dünya

ABD'den Kuzey Kore'ye ''provokasyonları'' durdurma çağrısı

ABD, gelişmiş hipersonik füze testi yapan Kuzey Kore'ye, 'provokasyonları' durdurması çağrısında bulundu.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün hipersonik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin provokasyonları durdurmasının, diyalogla ilgilendiğinin göstergesi olacağını belirterek ABD ve müttefiklerinin diyalog konusunda istekli olacağını söyledi.

Price, ABD'nin Kuzey ile müzakerelerin yeniden başlaması için herhangi bir ön koşul koymadığını aktardı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkede dün sabah yapılan hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

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