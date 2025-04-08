ABD'den Lübnan'a Hizbullah çağrısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine ait sosyal medya platformu X'ten Ortagus'un başkent Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Ortagus'un Beyrut ziyaretinde Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın yanı sıra Başbakan Nevvaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortagus, tüm görüşmelerinde Lübnan'ı yeni bir döneme taşıma konusunda yapılan samimi tartışmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu da Hizbullah'ı silahsızlandırma sürecinin hızlandırılmasının yanı sıra yolsuzlukları bitirecek şekilde yargıda reformları hayata geçirme ve şeffaf bir hükümetin varlığı anlamına geliyor. Böylece tüm Lübnanlıların devletlerine güven ve inançları olur."

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, dün yaptığı açıklamada Hizbullah'ın silahlarının alınması için diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD'li yetkili Ortagus, başkent Beyrut'a 5 Nisan Cumartesi günü yaptığı ziyarette önce Cumhurbaşkanı Avn ardından Başbakan Selam, Meclis Başkanı Berri, Dışişleri Bakanı Recci ve Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile görüşmüştü.