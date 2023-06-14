İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5868
  • EURO
    25,5994
  • ALTIN
    1485.04
  • BIST100
    5394.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den Macaristan'a ambargo engeli

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri James Risch, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaması nedeniyle ülkesinden Macaristan'a silah satışını engelleyecek.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
ABD'den Macaristan'a ambargo engeli
ABONE OL

Washington Post'un haberine göre, Risch, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan'ı "cezalandırmak" için adım attı.

Risch, gazeteye yaptığı açıklamada, Macaristan'a yapılacak 735 milyon dolar değerindeki silah satışını askıya aldığını belirtti.

Macaristan'ın, silah paketini istiyorsa İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermesi gerektiğini kaydeden Risch, "Macaristan hükümetine, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmamasına yönelik endişelerimi daha önce doğrudan ilettim." ifadesini kullandı.

Söz konusu silah paketi kapsamında Macaristan'a 24 HIMARS roket fırlatma bataryası ve 100'den fazla roket tedariki planlanıyordu.

ABD'de yabancı bir devlete yapılacak tüm silah satışlarının gerçekleşmesi için, satışın Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin onay vermesi gerekiyor.

Risch'in itirazı, Dışişleri Bakanlığının satış sürecini ilerletmesine engel olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.