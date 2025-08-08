İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

ABD'den Maduro kararı: Başına koyulan ödül iki katına çıkarıldı

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına koyduğu ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseltti.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 09:32 - Güncelleme:
ABD'den Maduro kararı: Başına koyulan ödül iki katına çıkarıldı
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirildi.

Maduro'nun ABD narkotik yasalarını ihlal ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının, Venezuela Devlet Başkanı'nın tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında Narkotik Ödül Programı (NRP) kapsamında ödül teklifini 50 milyon dolara kadar yükselttiği belirtildi.

Açıklamada, Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz'da "Cartel de Los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı aktarıldı.

ABD'nin Maduro'yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği vurgulanan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedildi.

