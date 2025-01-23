ABD'den Meksika sınırındaki güvenliği artırmak için adım

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, ülkenin güney sınırına destek için gönderilecek ilave ABD askerine ilişkin kararı duyurdu.

Salesses, bakanlığın halihazırda bölgede operasyonlar yürüten birliklere takviye olması için ABD-Meksika sınırına ilave 1500 askeri personel göndereceğini belirterek, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesinden bu yana bölgede aktif güvenlik güçlerinde yüzde 60'lık bir artışı temsil edeceğini söyledi.

Sınıra ilave havadan istihbarat, gözetleme ve destek personelinin de görevlendirilebileceğini ifade eden Salesses, çok sayıda ek sınır uygulaması geliştirilmesinin hedeflendiğine işaret etti.

Salesses, San Diego ve Teksas'taki El Paso şehrinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından gözaltına alınan 5 bini aşkın kişinin sınır dışı edilmesi için hava ikmal desteği sağlanacağını da kaydetti.

Halihazırda tedarik sürecinde olunduğunu belirten Salesses, "Bakanlık, kısa sürede İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), federal kurumlar ve devlet ortaklarıyla işbirliğin içinde ulusumuzun sınırlarında ana hatlarıyla belirtilen tüm tehditleri ele almak üzere ek uygulamalar geliştirecek ve yürütecektir." ifadesini kullandı.

Duyuru, yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump'ın, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmesinin ardından geldi.

- TRUMP'IN MEKSİKA SINIRINA EK 10 BİN ASKER GÖNDERMEYİ PLANLADIĞI İDDİASI

Diğer yandan, Washington Post gazetesinin CBP kaynaklarından edindiği belgeye göre Trump, Meksika sınırından gelen göçü önlemek üzere sınır devriyesi personelini destekleyecek yaklaşık 10 bin askeri güney sınırına konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Belgede, sınırda gözaltına alınan kişilerin hava yoluyla sınır dışı edilmeleri için talimatlar verildiği belirtilirken, CBP gözetiminde tutulanların sayısında da önemli artış yaşanmasının beklendiği aktarılıyor.

Ayrıca, 10 bin yataklı 4 yeni gözaltı tesisi ile 700 ila 1000 kişilik 14 küçük tesis açılmasının ve bazı askeri üslerin gözaltı tesisi olarak kullanılmasının planlandığı ifade ediliyor.

Belgede, hükümetin sınır dışı hedeflerine ulaşılabilmesi için ek finansmana ihtiyaç duyulabileceği de belirtiliyor.

İç Güvenlik Bakanlığı, bu tesislerde bir yetişkin için sağlanan yatağın günlük maliyetinin yaklaşık 165 dolar olduğunu vurgularken, tesislerinin kapasitesini 110 bin yatak ekleyecek şekilde artırmanın en az 26,9 milyar dolarlık bütçeye mal olması ön görülüyor.

- ABD ASKERİ, SINIR DEVRİYELERİNE LOJİSTİK DESTEK VERİYOR

ABD'de "Posse comitatus" olarak bilinen ve bir asırdan daha eskiye dayanan bir yasa uyarınca aktif görevdeki ABD askerlerinin, özel izin çıkarılmadıkça ülke içinde kolluk kuvvetlerinin rolünü üstlenerek düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı, tutuklama veya operasyon yapma yetkisi bulunmuyor.

Halihazırda Texas'ın El Paso sınırında ABD Kuzey Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 2 bin 200 aktif asker ek lojistik destek için sahada yer alıyor.

Ortak Görev Gücü misyonu çerçevesinde bölgede bulunan bu askerler, ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları'na (ICE) çoğunlukla veri girişi, tespit, izleme ve araç bakımı gibi lojistik ve bürokratik görevlerde yardımcı oluyor.

Ayrıca Texas eyaleti Ulusal Muhafızları'na bağlı "Yalnız Yıldız Operasyonu" adında sınırda yaklaşık 4 bin 500 kişilik Ulusal Muhafız Birliği de görev yapıyor.