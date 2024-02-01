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Dünya

ABD'den misilleme hazırlığı: Saldırı planları onaylandı

Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıların ardından ABD hükümeti operasyon için düğmeye bastı. Biden yönetiminin, Irak ve Suriye'de aralarında İran destekli militanların ve kullandıkları tesislerinde bulunduğu çok sayıda hedefe yönelik saldırı planlarını onaylandığı iddia edildi.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
ABD'den misilleme hazırlığı: Saldırı planları onaylandı
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Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Irak ve Suriye'de çok sayıda hedefe yönelik saldırı planlarını onaylandığı iddia edildi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, hedefler arasında İran destekli militanların ve kullandıkları tesislerinde bulunduğu ve saldırıların birkaç gün süreceği öne sürüldü.

Haberde, saldırının zamanının büyük ölçüde hava durumuna göre belirleneceği belirtilerek, bunun nedeninin ABD'nin söz konusu hedefleri vururken yanlışlıkla sivilleri de vurmadığından emin olmak için olduğu aktarıldı.

Bölgedeki hava durumuna göre, bölge üzerindeki yağmur bulutlarının gece saatlerinde dağılması beklenirken, saldırıların buna bağlı olarak yakın zaman başlayacağı iddia ediliyor.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine en az 160 saldırı düzenlenmiş, Ürdün'deki Tower 22 adlı ABD üssüne 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri ölmüştü.

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