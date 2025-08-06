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Dünya

ABD'den mRNA aşısı kararı! 500 milyonluk proje iptal edilecek

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini, bu kapsamda çeşitli sözleşme ve ihalelerin iptal edileceğini bildirdi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
ABD'den mRNA aşısı kararı! 500 milyonluk proje iptal edilecek
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HHS, Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) bünyesinde yürütülen bazı aşı faaliyetlerinin iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kovid-19 sırasında başlatılan mRNA yatırımlarının kapsamlı incelenmesi sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık 22 projenin dahil olduğu mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceği kaydedildi.

Bu kapsamda çeşitli sözleşme ve ihalelerin iptal edileceğinin aktarıldığı açıklamada, bu kararın yalnızca BARDA'nın mRNA aşı projelerini kapsadığı ve diğer mRNA teknolojisi kullanım alanlarının etkilenmeyeceği belirtildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, aşılara karşı olumsuz tutumuyla biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 29 Mayıs'ta da aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.

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