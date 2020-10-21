21 Ekim 2020 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:55

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Kovid pandemisinin yol açtığı sorunları ve maliyetleri kabul ediyoruz, ama bugün tehditlerimiz azalmadı. Hatta ülkeler, eski hale dönmek için iç durum üzerinde yoğunlaşınca daha da kötüleşti. Ama aynı zamanda rakiplerimiz bundan yararlanmaya çalışıyor. Bu yüzden tüm üye ülkeleri, yükümlülüklerine uymaya ve ortak güvenliğimize daha fazla katkı yapmaya çağırıyoruz. Bu, NATO dışındaki ülkeleri de ilgilendiriyor. Tüm müttefiklerimizin, savunmaya daha fazla yatırım yapmasını, en azından GSYH’nin yüzde 2’sini yönlendirmesini bekliyoruz. Ayrıca onların, sorunlar ortaya çıktığında kuvvetlerini konuşlandırma yeteneğinde olabileceğini, bunu yapabileceklerini ve isteyeceklerini bekliyoruz. Çin'in kötü davranışlarına ve Rusya'nın saldırganlığına karşı ABD ile omuz omuza durmalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.