İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8453
  • EURO
    9,2979
  • ALTIN
    483.571
  • BIST100
    1219.97
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den müttefiklere kritik çağrı: Savunma harcamalarını artırın
Dünya

ABD'den müttefiklere kritik çağrı: Savunma harcamalarını artırın

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, tüm müttefik ülkelere Rusya ve Çin'e yönelik çağrıda bulundu. Esper, sadece NATO ülkeleri değil tüm müttefiklerinden öncelikle 'Rusya ve Çin'e karşı koymak amacıyla' GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya yönlendirmeyi talep ettiklerini bildirdi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:55
ABONE OL

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Kovid pandemisinin yol açtığı sorunları ve maliyetleri kabul ediyoruz, ama bugün tehditlerimiz azalmadı. Hatta ülkeler, eski hale dönmek için iç durum üzerinde yoğunlaşınca daha da kötüleşti. Ama aynı zamanda rakiplerimiz bundan yararlanmaya çalışıyor. Bu yüzden tüm üye ülkeleri, yükümlülüklerine uymaya ve ortak güvenliğimize daha fazla katkı yapmaya çağırıyoruz. Bu, NATO dışındaki ülkeleri de ilgilendiriyor. Tüm müttefiklerimizin, savunmaya daha fazla yatırım yapmasını, en azından GSYH’nin yüzde 2’sini yönlendirmesini bekliyoruz. Ayrıca onların, sorunlar ortaya çıktığında kuvvetlerini konuşlandırma yeteneğinde olabileceğini, bunu yapabileceklerini ve isteyeceklerini bekliyoruz. Çin'in kötü davranışlarına ve Rusya'nın saldırganlığına karşı ABD ile omuz omuza durmalarını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.