İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9742
  • EURO
    48,7571
  • ALTIN
    5692.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Netanyahu'ya baskı! Engel olmak için İsrail'e gitti
Dünya

ABD'den Netanyahu'ya baskı! Engel olmak için İsrail'e gitti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesi bozmasını engellemek için' İsrail'e geldiği bildirildi.

AA21 Ekim 2025 Salı 13:19 - Güncelleme:
ABD'den Netanyahu'ya baskı! Engel olmak için İsrail'e gitti
ABONE OL

ABD Başkan Yardımcısını taşıyan uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

İsrailli ve ABD'li yetkililerce karşılanan Vance'ın Gazze'de ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere kurulan ve İsrail'in güneyinde yer alan ABD destekli merkezi ziyaret etmesi bekleniyor.

Vance'ın yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail basını, Vance'ın ziyaretiyle Netanyahu'nun ateşkesi ihlal edip Gazze'ye yeni bir saldırı başlatmamasını sağlamanın amaçlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da Gazze'deki ateşkesi görüşmek için dün İsrail'e gelmiş ve Netanyahu ile görüşmüştü.

İsrail'in pazar günü gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırıları, 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesini doğurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanında Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Bundan kısa süre sonra Netanyahu yönetimi geri adım atıp saldırıları sonlandırarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların da girişine izin verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazmıştı.

  • ABD Başkan Yardımcısı
  • JD Vance
  • Gazze ateşkesi
  • engellemek
  • ülkeye ziyaret
  • Google SEO
  • etiket
  • SEO uyumlu
  • Ateşkes bozma

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.