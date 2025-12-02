İSTANBUL 15°C / 7°C
Washington yönetiminin, işgalci İsrail'in Suriye içindeki saldırılarının bölgesel barışı tehdit ettiği ve olası güvenlik anlaşmalarını baltaladığından endişe ettiği belirtildi. Netanyahu ile saldırıları durdurması için konuştuklarını dile getiren yetkililer, 'Çünkü böyle devam ederse kendi kendini yok edecek, büyük bir diplomatik fırsatı kaçıracak' değerlendirmesinde bulundu.

2 Aralık 2025 Salı 10:21
ABD'den Netanyahu'ya Suriye ikazı: Devam ederse kendi kendini yok edecek
ABD'de Donald Trump yönetiminin, İsrail'in Suriye içinde düzenlediği saldırıların ülkeyi istikrarsızlaştırabileceği ve İsrail ile Suriye arasındaki olası güvenlik anlaşması sağlanması ihtimallerini zayıflatabileceğinden endişe ettiği belirtildi.

ABD merkezli Axios haber platformuna konuşan, ismi açıklanmayan iki ABD'li kıdemli yetkili, bu kaygıların ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından gündeme geldiğini belirtti.

Yetkililer, Beyaz Saray'ın Suriye'ye saldırıyla ilgili önceden bilgilendirilmediğini ve İsrail'in geçmişte yaptığı gibi askeri kanallar üzerinden Suriye'ye uyarı da iletmediğini söyledi.

" YENİ SURİYE HÜKÜMETİNİ DÜŞMANA ÇEVİRECEK"

Netanyahu ile saldırıları durdurması için konuştuklarını dile getiren yetkililer, "Çünkü böyle devam ederse kendi kendini yok edecek, büyük bir diplomatik fırsatı kaçıracak ve yeni Suriye hükümetini düşmana çevirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Suriye kamuoyunun saldırılardaki kayıpları için misilleme talep ettiğine dikkati çekerek, Netanyahu'nun eylemlerinin, Washington'ın Suriye'nin ileride Abraham Anlaşmaları'na katılmasına giden yolda ilk adım olmasını umduğu anlaşma üzerindeki çalışmaları kısmen baltaladığına işaret etti.

ABD'Lİ YETKİLİLER ENDİŞELİ

ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin, İsrail'in saldırıların Suriye'yi istikrarsızlaştırabileceği konusunda endişe ettiğinin altını çizdi.

Trump, dün, Suriye'nin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini vurgulayarak, İsrail'e, "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulunmuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.

