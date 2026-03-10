İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0593
  • EURO
    51,355
  • ALTIN
    7341.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Nijerya'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Dünya

ABD'den Nijerya'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya'daki ABD hükümet tesisleri ve ABD bağlantılı okulları hedef alabilecek olası terör tehdidine karşı 'güvenlik uyarısı' yayımladı.

AA10 Mart 2026 Salı 13:38 - Güncelleme:
ABD'den Nijerya'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı
ABONE OL

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Nijerya'da bulunan ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları istendi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına acil durumlar için cep telefonlarının şarjını dolu tutmaları ve kamu binalarına girdiklerinde acil çıkış noktalarını önceden belirlemeleri tavsiye edildi.

Buna karşın, Abuja'daki ABD Büyükelçiliği ile Lagos'taki ABD Başkonsolosluğunda, konsolosluk hizmetlerinin normal şekilde devam edeceği bildirildi.

ABD vatandaşlarına ayrıca Büyükelçiliğin resmi internet sitesindeki güncellemeleri düzenli olarak takip etmeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığının güvenlik tavsiyelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, seyahat edecek kişilere ise Bakanlığın internet sitesinde yer alan Nijerya ülke bilgisi sayfasını inceleyerek güvenlik koşullarına ilişkin bilgi almaları önerildi.

Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) destekçileri, İran'a destek amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde protestolar düzenliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.