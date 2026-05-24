ABD'den nükleer iddiası: ''İran prensipte kabul etti''

ABD ile İran arasında süren nükleer müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindiği iddia edildi. CBS News'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Tahran yönetiminin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tasfiyesini içeren bir mutabakatı prensipte onayladığını duyurdu. Müzakerelerde ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Trump'ın damadı Kushner'in de aktif rol üstlendiği ortaya çıktı.

ABD-İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesi ve kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik diplomatik temaslar sürerken, ABD basını dikkat çekici bir iddiada bulundu. ABD merkezli CBS News'in haberine göre, Beyaz Saray'dan bir yetkili, İran'ın ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının "elden çıkarılmasını" içeren bir mutabakatı prensipte kabul ettiğini aktardı. Ancak yetkili, bu hafta sonu herhangi bir anlaşmanın imzalanmasının beklenmediğini ifade etti. Yetkili, ABD'nin İran dini lideri Mücteba Hamaney'in anlaşma taslağını onayladığına inandığını ancak imzaların atılabilmesi için nihai mutabakatın sağlanması gerektiğini belirtti. Yetkili, ABD'nin Tahran yönetiminden yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu tasfiye etme ve diğer nükleer meseleleri çözmeyi taahhüt etmesini istediğini ifade etti. ABD'li yetkili ayrıca taraflar arasındaki muhtemel yeni anlaşmanın ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran'ın belirli bir seviyeye kadar uranyum zenginleştirilmesine izin veren anlaşmadan daha iyi bir anlaşma olduğuna inandıklarını söyledi.

"URANYUMUN BERTARAF EDİLMESİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI BULUNMUYOR"

ABD'li yetkili, tarafların uranyumun nasıl bertaraf edileceğine ilişkin mekanizmanın ayrıntıları üzerindeki görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti. Washington ile Tahran arasında zenginleştirilmiş nükleer materyal stoklarının ortadan kaldırılması konusunda görüş ayrılığı bulunmadığını savunan yetkili, müzakerelerin mevcut aşamada bu sürecin hangi yöntemle hayata geçirileceği üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

"ABD ABLUKASI KALDIRILACAK"

Anlaşma kapsamında ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukasının kaldırılacağı belirtilirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Körfez ülkeleri arasında gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bir iş birliği oluşturulacağı kaydedildi. Yetkili, bu koordinasyonun bir "geçiş ücreti sistemi" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Müzakere sürecinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in de rol oynadığını bildiren yetkili, ABD'nin Orta Doğu'daki tüm müttefiklerini sürece dahil etmeye çalıştığını söyledi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında barışın sağlanmasını öngören anlaşmaya ilişkin, "Henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil" dedi.

İran basını, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu başta olmak üzere bazı maddelerde "engel çıkarması" sebebiyle Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptının geçersiz olma ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmanın "nükleer tehdidi ortadan kaldırması" konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile mutabık olduklarını iddia etti.

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, "Hürmüz Boğazı'nı, güvenlik sorunlarının bir daha yaşanmayacağı şekilde yöneteceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan kalıcı ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakereler düzenli ve yapıcı ilerliyor. Temsilcilerime acele etmemeleri gerektiğini söyledim, çünkü zaman bizim lehimize işliyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile olası anlaşmaya ilişkin taslakta ilerleme kaydettiklerini, gün içinde bu konuda yeni haberler gelebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e verdiği röportajda, anlaşmaya varılıp varılmayacağı sorusuna ilişkin, "Bu tamamen bana bağlı ve eğer bir haber olacaksa bu yalnızca iyi haber olur, ben kötü anlaşmalar yapmam" dedi.

15:54 İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 33 geminin geçiş yaptığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile müzakerelere ilişkin olarak, "Önümüzdeki birkaç saatte, en azından boğazlar ve bizi nihayetinde Başkanın istediği noktaya götürebilecek bir süreç konusunda dünyanın bazı iyi haberler alması ihtimali olduğunu düşünüyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD-İran arasında anlaşma sağlasa da İsrail'in "tüm alanlarda tehditlere karşı tam hareket özgürlüğünü" koruyacağını söylediği iddia edildi.

İran basını, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek İran gemileri için ABD protokolünün uygulanmasına dair herhangi bir maddenin bulunmadığını öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması yönündeki ilerlemeyi" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin hem Lübnan maddesi hem de nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.

İran'ın, ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptında, "nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılacağı veya nükleer çalışmaların askıya alınacağı taahhüdünde bulunmadığı" belirtildi.

İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların, müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınabileceği ve bu düzenlemenin olası bir mutabakat zaptında yer alabileceği belirtildi.

ABD ile İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın petrol satışlarına izin verilmesi ve Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakerelerin yürütülmesini içeren 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "Basiretli İran milleti, müzakere koşullarında da düşmanın planlarını etkisiz hale getirecek ve boşa çıkaracaktır." açıklamasında bulundu.

06.15 İran'ın, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında, elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

06.05 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ı barışı teşvik etmek için gösterdiği çabalar ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderler ile yaptığı telefon görüşmesi için tebrik ederek, "Pakistan, barış çabalarını en içten şekilde sürdürecek. Görüşmelerin bir sonraki turuna çok yakında ev sahipliği yapmayı umuyoruz" dedi.

02.32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı ülkelerinin liderleri ile telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

01.58 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer meselenin ele alınmasını erteleyecek "geçici anlaşma" imzalamaya doğru ilerlemesinden endişe duyduğunu yazdı.

00.23 ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulundu.