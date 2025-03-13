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Dünya

ABD'den nükleer silahlarını ülkesine yerleştirmesini istedi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'yı muhtemel bir saldırıdan caydırma amacıyla ABD'nin ülkesine nükleer silah yerleştirmesini istedi.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
ABD'den nükleer silahlarını ülkesine yerleştirmesini istedi
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Duda, muhtemel Rus saldırganlığına karşı caydırıcı bir unsur olarak ABD'den nükleer silahlarını Polonya'ya yerleştirmesini istedi.

NATO sınırlarının 1999 yılında doğuya doğru genişlediğini hatırlatan Andrzej Duda, "Bu yüzden 26 yıl sonra NATO'nun altyapısı da doğuya kaymalı. Bu, benim için net. Bu silahların halihazırda burada olmasının daha güvenli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Rusya'nın 2023 yılında nükleer başlıklarını Belarus'a yerleştirdiğini hatırlatan Duda, Rusya'nın bu konuda bir an olsun tereddüt etmediğini, kimsenin rızasını almadığını söyledi.

Duda, söz konusu talebini birkaç hafta önce Varşova'ya ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a da ilettiğini söyledi.

Duda, 2022 yılında da ABD Başkanı Joe Biden yönetimine benzer bir öneri de bulunmuş, ancak öneri ABD tarafından kabul görmemişti.

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