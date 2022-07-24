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Dünya

ABD'den Odessa saldırısına kınama

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın Odessa limanına yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 00:34 - Güncelleme:
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Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın Odessa limanına yapılan Rus saldırılarını esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasından saatler sonra yapıldığını belirten Blinken, "Kremlin, Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürürken, milyonlarca sivilin emniyeti ve güvenliğini görmezden geldiğini göstermeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Blinken açıklamasında, "Bu saldırı, Rusya'nın yapılan anlaşmada verdiği sözleri yerine getireceğinin güvenilirliliği konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır ve Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna'nın tahılları piyasaya sürmek konusundaki çabalarını baltalamaktadır." görüşünü paylaştı.

Ukraynalı yetkililer, Odessa Limanı'na Rus güçlerince füze atıldığını duyurmuştu. Odessa'ya füze atılmasına yönelik henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.

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