ABD ile İran arasında başlayan iki haftalık geçici ateşkesten sonra, müzakere heyetleri dün Pakistan'da bir araya geldi. İslamabad'daki görüşmelere ABD'yi Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil ederken, İran'ı da Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.

İRAN'DAN İLK ŞART

Toplantıda 10 maddeden oluşan iki metin müzakere masasına geldi. İran ilk olarak müzakerelerin yapılabilmesi için dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını şart koştu. İran'ın diğer talepleri ise şöyle: "Barışçıl amaçlı zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarına müdahale edilmemeli. ABD üsleri İran'a karşı kullanılmamalı. Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik hakkının tanınması ve buradaki geçişlerden alınacak ücretin İran'ın savaş hasarlarının giderilmesinde kullanılmalı."

ABD'DEN OLUMLU ADIM

ABD tarafı ise, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını taahhüt etmesini istiyor. Sadece bununla da sınırlı değil, uzun menzilli füze üretimini durdurmasını, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası kullanımını ve Hizbullah gibi örgütlere desteğini kesmesini istiyor. Talepler Pakistanlı aracılar aracılığıyla taraflara iletildi.

Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde; ABD'nin İran'ın Katar ve diğer yabancı bankalardaki dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini iddia etti. Bu kararın, iki ülke heyetlerinin İslamabad'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde alındığı belirtildi.

MİLYARLARCA DOLAR BOŞTA

Kaynak ayrıca, İran yönetiminin ABD'nin bu niyetini müzakere süreci ve bir anlaşmaya varılması konusundaki 'ciddi' yaklaşımının bir işareti olarak algıladığını aktardı. Yetkili, ABD'nin attığı adımın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Kaynak, Washington'ın serbest bırakmayı kabul ettiği varlıkların miktarına dair bir rakam vermedi. Ancak, dondurulan fonların miktarının 6 milyar dolar olduğunu ve bu paranın Katar'ın tasarrufunda bulunduğunu belirtti. İran'ın dünya genelindeki dondurulmuş varlıklarının toplam tutarının 100-120 milyar doların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Bu tutarın 50 yıllık ABD ambargosunun getirdiği amortisman ve faiz gibi etkenlerde eklenince 500 milyar doları aşacağı belirtiliyor. Öte yandan ilk turu dün gece tamamlanan müzakerelerin ikinci turuna bugün devam edileceği açıklandı.