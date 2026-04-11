ABD'den Orta Doğu için sevkiyat kararı... Deniz piyadeleri yola çıktı

ABD, İran ile İslamabad'da planlanan diplomatik görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker sevk etmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre 82. Hava İndirme Tümeni'nden askerler ve binlerce deniz piyadesi bölgeye yola çıktı.

ABD'nin İran ile İslamabad'da masaya oturmayı planladığı bir dönemde Orta Doğu'ya yeni askeri sevkiyat kararı aldığı ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin kaynaklara dayandırdığı habere göre Pentagon, bölgeye hem kara birlikleri hem de deniz piyadeleri gönderdi.

WALL STREET JOURNAL'DAN BOMBA İDDİA: 2 BİN ASKERLİK SEVKİYAT

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.

ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.

  • ABD Orta Doğu asker sevkiyatı
  • ABD İran görüşmeleri
  • 82 Hava İndirme Tümeni
  • Wall Street Journal
  • Pentagon

