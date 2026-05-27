  ABD'den Orta Doğu'da ''eşi benzeri görülmemiş'' yığınak! Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
ABD'den Orta Doğu'da ''eşi benzeri görülmemiş'' yığınak! Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

ABD'nin İsrail'deki askeri tesislere F-22 savaş uçakları ve düzinelerce yakıt ikmal uçağı yerleştirdiği ortaya çıktı. Uydu görüntüleriyle tespit edilen konuşlandırmanın yıl sonuna kadar sürmesi planlanırken, Ben Gurion Havalimanı'nın sivil kapasitesi ciddi şekilde etkilendi. Öte yandan İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, son aylarda incelenen uydu görüntülerinin, İsrail içinde ABD savaş uçaklarının ve yakıt ikmal uçaklarının benzeri görülmemiş bir şekilde konuşlandırıldığını gösterdiğini belirtti.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
ABD'nin İsrail topraklarındaki askeri tesislere ve havaalanlarına F-22 savaş uçakları ile düzinelerce yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı İsrail medyası tarafından gün yüzüne çıktı. Uydu görüntüleriyle desteklenen bu tespit, bölgedeki ABD askeri varlığının eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Konuşlandırmanın sivil havacılık üzerinde yarattığı baskı ise İsrail'de ciddi endişelere yol açtı.

ABD'DEN ORTA DOĞU'YA ASKERİ YIĞINAK

İsrail medyasının Salı günü eşi benzeri görülmemiş bir askeri varlık olarak nitelendirdiği bir hamleyle, ABD, İsrail'deki askeri tesisler ve havaalanlarına F-22 savaş uçakları ve düzinelerce yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail güvenlik kaynaklarına atıfta bulunarak, Washington'un Ortadoğu'da uzun süredir konuşlandırılmış ABD askeri güçlerine ek olarak, bu konuşlandırmayı en az yıl sonuna kadar sürdürmekle ilgilendiğini söyledi.

Yayın kuruluşu, son aylarda incelenen uydu görüntülerinin, İsrail içinde ABD savaş uçaklarının ve yakıt ikmal uçaklarının benzeri görülmemiş bir şekilde konuşlandırıldığını gösterdiğini belirtti.

Analiz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan geçen haftaya kadar olan dönemi kapsadı.

F-22 VE YAKIT İKMAL UÇAKLARI GÖRÜLDÜ

Rapora göre, F-22 savaş uçakları İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde konuşlandırılmışken, onlarca ABD yakıt ikmal uçağı da Ben Gurion ve Ramon havaalanlarında konuşlandırılmıştı.

Açıklamada, uçakların birden fazla lokasyona dağıtıldığı ve bu aşamada geri çekilmelerinin beklenmediği belirtildi.

'ASKERİ ÜS GİBİ İŞLETİLİYOR' TEPKİSİ

KAN, bu konuşlandırmanın sivil havacılık ve havaalanı kapasitesi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

İsrail'in Kanal 12'si daha önce, Ben Gurion ve Ramon havaalanlarında konuşlanmış düzinelerce ABD yakıt ikmal uçağının havaalanı operasyonlarını ve uçak bileti fiyatlarını şimdiden etkilediğini bildirmişti.

Yayın kuruluşu ayrıca Sivil Havacılık Otoritesi başkanı Shmuel Zakai'nin Ben Gurion Havalimanı'nın "sivil bir havalimanı yerine askeri üs olarak işletildiği" uyarısında bulunduğunu da aktardı.

YABANCI HAVAYOLLARI RİSK ALTINDA

Raporda, konuşlandırmanın devam etmesinin İsrail'in yaz seyahat sezonunu zorlaştırabileceği ve yabancı havayollarının uçuşlarını genişletmekten caydırabileceği uyarısında bulunuldu.

KAN'ın bildirdiğine göre, İran'la geçen ay yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'deki alışılmadık derecede büyük ABD askeri varlığı olduğu gibi korunuyor.

