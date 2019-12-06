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ABD'den Orta Doğu'ya asker gönderme iddialarına yanıt

ABD Savunma Bakanı Esper 'Orta Doğu’ya 14 bin asker göndermeyi asla tartışmadık ve değerlendirmedik. Savunma Bakanlığı her zaman hasımlarımızın gelecekteki faaliyetlerine yanıt vermeye hazırdır ancak bu haber yanlıştır”

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Orta Doğu’ya asker göndereceği iddialarının yanlış olduğunu ve ABD’nin bölgeye asker göndermeyi değerlendirmediğini açıkladı.
 
Bakan Esper, ABD’nin Orta Doğu’ya asker göndereceği iddialarının devam etmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.
 
Esper, "Bakanlığın da tekraren açıkladığı gibi, Orta Doğu’ya 14 bin asker göndermeyi asla tartışmadık ve değerlendirmedik. Savunma Bakanlığı her zaman hasımlarımızın gelecekteki faaliyetlerine yanıt vermeye hazırdır ancak Pentagon, CENTCOM (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) bölgesine 14 bin asker göndermeyi değerlendirmiyor. Bu haber yanlıştır.” ifadelerini kullandı.
 
ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin Twitter hesabından, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." açıklamasını yapmıştı.
 
Orta Doğu'ya ek asker haberi Washington'u karıştırdı
 
The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etmişti.
 
Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullanmıştı.
 
Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde konuşan Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'un bu konuda net bir açıklama yapmaması üzerine Hawley Bakan Esper'den bir açıklama talep etmişti.
 
Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah ise Hawley'in talebi üzerine Esper adına açıklama yayımlamış, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı James Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." ifadesini kullanmıştı.

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