İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6603
  • EURO
    37,192
  • ALTIN
    3160.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Orta Doğu'ya kritik ziyaret! Gazze'de ateşkes masada
Dünya

ABD'den Orta Doğu'ya kritik ziyaret! Gazze'de ateşkes masada

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes denetimleri için bölgeye seyahat edeceğini açıkladı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
ABD'den Orta Doğu'ya kritik ziyaret! Gazze'de ateşkes masada
ABONE OL

Witkoff, Fox News kanalında katıldığı bir programda, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de pazar günü yürürlüğe giren ateşkesle ilgili Witkoff, "Netzarim Koridoru ve ayrıca Philadelphia Koridoru'ndaki bir denetim ekibinin parçası olacağım." dedi.

"Ateşkesi uygulamak, muhtemelen anlaşmayı yürürlüğe koymaktan daha zordur. Bunu başarmak zorundaydık ve Tanrı'ya şükür başardık. Şimdi ise bunu uygulamamız gerekiyor." şeklinde konuşan Witkoff, bu süreçte özellikle Katar'ın kilit rol oynadığının altını çizdi.

Witkoff, ayrıca İsrail ile bölgedeki Arap ülkeleri arasında normalleşme konusunda da çok umutlu olduğunu vurgulayarak, "Bence bölgedeki herkesi bu konuda ikna edebilirsiniz. Orada yeni bir liderlik anlayışı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

  • Trump
  • Orta Doğu
  • Gazze
  • ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.