29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,738
  • 6,3691
  • 275.986
  • 96031.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Ortadoğu'daki sorunların çözümü için ''yeni fikirler'' önerisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu'daki 'eski sorunların' çözümü için 'yeni fikirlere' ihtiyaç duyulduğunu belirterek, uluslararası topluma 2020'de bitecek silah ambargosunun ardından 'serbest kalacağını' ve 'yeni kargaşalar yaratacağını' iddia ettiği İran'a karşı tedbir çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Pompeo, burada yaptığı konuşmada sık sık hedef aldığı İran'ın "nükleer anlaşmaya ilişkin ihlallerini" ve Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu gemileri listeledi.

İran'ı Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'da "terör ve kargaşa yaratmakla" suçlayan Pompeo, şunları söyledi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin Ekim 2020'de bitecek İran'a yönelik silah ambargosunu ve (İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını yakından izliyoruz. Tüm dünya da takip edebilir. Dışişleri Bakanlığının websitesinde İran ile ilgili bölümde geri sayım yapan bir saatimiz var. İran'ın terör rejimini güçlendirme kapasitesini kısıtlamak için zaman daralıyor. Uluslararası toplumun İran serbest kaldığında yaratacağı yeni kargaşayı görmek ve bunu engellemek için yeterince vakti var."

"ORTADOĞU'DAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ FİKİRLER GEREK"

Suriye, Yemen, Libya ve İran sorununun çözümü içinse Ortadoğu'da büyük bir iş birliği gerektiğini aktaran Pompeo, "Eski sorunların çözümü için yeni fikirlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen tankerle ilgili bir soruya ise ABD'nin İran'ın Suriye'ye petrol göndermesini engellemek için yaptırımlar çerçevesinde her türlü adımı atacağı yanıtını verdi.

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Konut dipten döndü hedef 1 milyon satış

Konut dipten döndü hedef 1 milyon satış

Tekstilci maaş verdi okulları doldurdu

Tekstilci maaş verdi okulları doldurdu

Bu Kanarya çok farklı

Bu Kanarya çok farklı

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Memur zammında uzlaşma sağlanamadı: Süreç nasıl işleyecek?

Memur zammında uzlaşma sağlanamadı: Süreç nasıl işleyecek?

Teröre destek millete ihanettir

Teröre destek millete ihanettir

İstanbul’u çok hücreli fırtına vurdu 

İstanbul’u çok hücreli fırtına vurdu 

Mounie'de son tango

Mounie'de son tango
 

POPÜLER HABERLER

Yeni İHA´ları ilk uçuşunu yaptı... 24 saat havada kalabiliyor

Yeni İHA´ları ilk uçuşunu yaptı... 24 saat havada kalabiliyor

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Çocukluk hayali sele kapıldı, şimdi ise...

Çocukluk hayali sele kapıldı, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA